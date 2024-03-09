Будинок мешканця Костянтинівки двічі за ніч зазнав обстрілу, чоловіка поранено

Житель села Костянтинівка на Донеччині пережив два «прильоти» по своєму будинку під час обстрілу російських окупантів. В обласній поліції показали відео, як екіпаж «Білий янгол» допоміг пораненому.



Внаслідок російської атаки 62-річний чоловік отримав поранення і потребував медичної допомоги. Однак у населений пункт не так просто потрапити — у небі кружляли російські дрони, а на вулицях лягали авіабомби КАБи.



Ризикуючи життям, парамедики дісталися постраждалого.



Дорогою до лікарні поранений розповів, що окупанти били по селу всю ніч та ранок. Два влучення були саме в його будинок. Чоловік у цей час перебував вдома та дивом залишився живим. Уламки від снарядів встромилися в його одяг.

Російські окупаційні війська у суботу, 9 березня, обстріляли з артилерії Годин Яр Донецької області. Російські військові минулої доби поранили 9 жителів Донецької області і завдали понад 100 руйнувань інфраструктурі за п'ятницю, 8 березня.