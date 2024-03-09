ЗМІ: Залужний та Шаптала непридатні для служби за станом здоров'я

Ексголовнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний був визнаний непридатним для служби в армії після проходження військово-лікарської комісії цієї зими. У лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби, пише ZN.UA з посиланням на джерела.



«Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужного було виведено у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значущої військової посади, адекватної до рівня підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський», — пише видання.



За його інформацією, генерал Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона — редакції невідомо.



Водночас «Українська правда», посилаючись на джерела, пише, що крім Залужного з військової служби за станом здоров'я звільнений і генерал-лейтенант Сергій Шаптала.



Як повідомлялося, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України. Новим головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський.



7 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на пост посла України у Великій Британії. Про це повідомило міністерство закордонних справ України. Зовнішньополітичне відомство надіслало британській стороні відповідний запит на агреман.