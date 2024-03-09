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Папа Римский предложил Украине «поднять белый флаг и вести переговоры»

09 марта 2024, 20:44

Папа Римский предложил Украине «поднять белый флаг и вести переговоры»

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media

Папа Римский Франциск высказал мнение, что Украине стоит пойти на переговоры с Россией. Об этом он заявил в февральском интервью швейцарскому вещателю RSI, текстовая версия которого опубликована 9 марта.

Франциска спросили о его позиции относительно споров между теми, кто считает, что Украина должна сдаться и поднять «белый флаг», поскольку не смогла дать отпор российским войскам, и теми, кто утверждает, что это легитимизирует действия агрессора.

«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее те, кто видят ситуацию, те, кто думает о людях, те, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных держав. Слово „переговоры“ — смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?» — подчеркнул понтифик.

Он считает, что переговоры должны происходить с помощью международных сил.

«Сегодня, например, в войне на Украине, есть много желающих выступить в роли посредников. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», — добавил Франциск.

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