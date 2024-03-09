Папа Римський запропонував Україні «підняти білий прапор та вести переговори»

Папа Римський Франциск. Фото: Vatican Media

Папа Римський Франциск висловив думку, що Україні слід піти на переговори з Росією. Про це він заявив у лютневому інтерв'ю швейцарському мовнику RSI, текстова версія якого опублікована 9 березня.



Франциска запитали про його позицію щодо суперечок між тими, хто вважає, що Україна має здатися та підняти «білий прапор», оскільки не змогла дати відсіч російським військам, і тими, хто стверджує, що це легітимізує дії агресора.



«Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильнішими є ті, хто бачать ситуацію, ті, хто думає про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори. І сьогодні про це можна домовитись за допомогою міжнародних держав. Слово „переговори“ — сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, треба мати сміливість вести переговори. Вам соромно, але скільки смертей закінчиться?» — наголосив понтифік.



Він вважає, що переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних сил.



«Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато бажаючих виступити в ролі посередників. Туреччина запропонувала себе для цього. Та інші. Не соромтеся вести переговори, допоки ситуація не погіршилася», — додав Франциск.