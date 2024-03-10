Зеленский раскритиковал слова Папы Римского

Президент Владимир Зеленский подверг критике Папу Римского за его предложение Украине «поднять белый флаг и вести переговоры».

Это заявление Папа Франциск сделал в интервью швейцарской вещателю RSI. Отвечая на вопрос журналиста о войне в Украине, он заявил, что считает сильнее всех того, «кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры».



«Российские убийцы и застенки не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. В Украине было много когда-то белых стен, домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто должен остановиться, чтобы война остановилась», — заявил Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.





Он поблагодарил «каждого украинского капеллана, который в силах обороны, там, на передовой, защищают жизнь и человечность, поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь с людьми. А не за 2,5 тысячи километров где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить и тем, кто хочет тебя уничтожить».



«Я благодарю каждого, кто в Украине и с Украиной делает все для того, чтобы сохранить жизнь. Спасибо всем, кто помогает и кто действительно рядом с действиями и молитвам», — подчеркнул Зеленский.