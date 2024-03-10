Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Зеленський розкритикував слова Папи Римського

10 березня 2024, 22:50

Зеленський розкритикував слова Папи Римського

Президент Володимир Зеленський розкритикував Папу Римського за його пропозицію Україні «підняти білий прапор і вести переговори».

Цю заяву Папа Франциск зробив в інтерв'ю швейцарському мовнику RSI. Відповідаючи на запитання журналіста про війну в Україні, він заявив , що вважає найсильнішим за те, «хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори».

«Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась», — заявив Зеленський у відеозверненні в неділю ввечері.


Він подякував «кожному українському капелану, які — з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква — з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів — десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити»

«Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч – діями та молитвами», — наголосив Зеленський.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Папа Римський Франциск
Інше
Війна переговори

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:25
Головне за сьогодні: Підрив авто співробітника «ФСБ по ДНР». Почалося голосування на «виборах» президента РФ
22:10
У Докучаєвську підірвали автомобіль співробітника «ФСБ по ДНР»
14:48
На окупованій Донеччині розпочалося «дострокове голосування»
09:57
Армія РФ уповільнила поступ на Авдіївському напрямі: причини
23:05
Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке
21:39
У Донецьку внаслідок обстрілу постраждали дві дівчинки та чоловік
23:32
Головне за день: Вибух у Мелітополі. Окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, судитимуть
22:14
Обстріл Донецька: без жертв, пошкоджено декілька приватних будинків
20:55
Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ►
16:58
На окупованих територіях Росія примусово «паспортизувала» понад 4 млн. українців
13:25
Окупанти скаржаться, що командири армії РФ розстрілюють підлеглих
12:55
На складі з боєприпасами армії РФ в окупованому Мелітополі стався вибух
11:40
Поранено людей, зруйновано десятки будинків: наслідки російських обстрілів Донецької області за добу
09:05
До Сімферополя завезли додаткову військову техніку РФ для перекидання на фронт
07:45
Вночі росіяни обстріляли Чугуєв, постраждали 7 людей
23:06
Головне за день: Німеччина хоче переговорів України та РФ. ЗСУ витіснили окупантів із Тоненького
22:43
Обстріл окупованої Оленівки: пошкоджено будинки, поранено жінку
17:42
В окупованій Горлівці безпілотник врізався в авто
11:50
Канцлер Німеччини хоче мирних переговорів України та Росії — Politico
11:10
ЗСУ витіснили окупантів із села Тоненьке на захід від Авдіївки — Bild
усі новини
23:25
Головне за сьогодні: Підрив авто співробітника «ФСБ по ДНР». Почалося голосування на «виборах» президента РФ
22:50
Зеленський розкритикував слова Папи Римського
22:10
У Докучаєвську підірвали автомобіль співробітника «ФСБ по ДНР»
17:37
У РФ сталася велика пожежа біля аеропорту: двоє людей постраждали
16:56
Нацгвардійці зупинили дві колони російської техніки
14:48
На окупованій Донеччині розпочалося «дострокове голосування»
13:09
РФ сьогодні атакувала Мирноград, Часов Яр та Добропілля: загинули троє людей
12:50
За тиждень Сили оборони знищили понад 7 тисяч окупантів
11:30
Армія РФ вдарила ракетами по Мирнограду: є руйнування, багато поранених, серед них — підліток
11:17
У Курській області РФ через атаку дронів загинула жінка, ще одна людина постраждала
10:50
Росія знищила пускові установки ППО у Донецькій області. Можливо, ЗРК Patriot
10:35
Росіяни за добу атакували три райони Донеччини: в ОВА показали наслідки атак
10:21
У Курську РФ безпілотник упав у районі нафтобази
09:57
Армія РФ уповільнила поступ на Авдіївському напрямі: причини
08:59
Над Україною сили ППО збили 35 дронів-камікадзе
08:47
Росіяни за добу вбили одного жителя Донецької області, ще десятьох поранено
23:05
Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке
22:31
Звільненню Кремінної завадив витік інформації у ЗМІ — командир 80-ї ОДШБр
21:39
У Донецьку внаслідок обстрілу постраждали дві дівчинки та чоловік
20:44
Папа Римський запропонував Україні «підняти білий прапор та вести переговори»
усі новини
ВІДЕО
Наслідки вибуху автомобіля у Докучаєвську. Кадр із відео У Докучаєвську підірвали автомобіль співробітника «ФСБ по ДНР»
10 березня, 22:10
Наслідки удару по колоні, в який були пускові установки ЗРК. Кадр із відео Росія знищила пускові установки ППО у Донецькій області. Можливо, ЗРК Patriot
10 березня, 10:50
Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ► Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ►
08 березня, 20:55
Російський солдат прикривається полоненим українцем як живим щитом. Скріншот відео Російський десантник використав полоненого українця як живий щит — Bild
08 березня, 10:50
Піротехніки ДСНС вилучають нерозірвашуюся авіабомбу з горища приватного будинку у Костянтинівці. Фото: ДСНС у Донецькій області У Костянтинівці напівтонна бомба впала на горище житлового будинку
07 березня, 15:41
У російській Казані горить вище командне танкове училище. Скріншот відео У Росії повідомляють про пожежу у вищому танковому командному училищі
07 березня, 12:39

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама