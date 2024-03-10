Зеленський розкритикував слова Папи Римського

Президент Володимир Зеленський розкритикував Папу Римського за його пропозицію Україні «підняти білий прапор і вести переговори».



Цю заяву Папа Франциск зробив в інтерв'ю швейцарському мовнику RSI. Відповідаючи на запитання журналіста про війну в Україні, він заявив , що вважає найсильнішим за те, «хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори».



«Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась», — заявив Зеленський у відеозверненні в неділю ввечері.





Він подякував «кожному українському капелану, які — з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква — з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів — десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити»



«Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч – діями та молитвами», — наголосив Зеленський.