Командир взвода в Днепре продал имущество подразделения на 400 тысяч гривен

В Днепре за хищение военного имущества будут судить командира одного из подразделений воинской части. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт. Командиру одного из подразделений воинской части инкриминируют хищение военного имущества в условиях военного положения.

Следствие установило, что командир взвода взял бинокль ночного видения Archer NVGA-15, который получил на подразделение, и продал его. Таким образом государству причинен ущерб на сумму почти 400 тысяч грн., говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Британии украли военную форму и снаряжение, предназначенные для ВСУ.