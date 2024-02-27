В Британии украли военную форму и снаряжение для ВСУ

Предназначенные для украинских военных форму и снаряжение украли в Великобритании. Фото: Министерства обороны Нидерландов

В Великобритании произошел инцидент с одеждой и снаряжением, которые были предназначены для украинских военных. Это все было украдено, сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

Дело в том, что бойцы ВСУ продолжают проходить обучение на территории Великобритании и для них была выделена специальная военная одежда и оборудование. Во время перевозки товара из Нидерландов груз был похищен из гражданского грузовика. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако публично об этом объявили только 26 февраля.

«Похищение произошло во время ночной остановки в Британии. В процессе похищения был разрезан брезент на грузовике. Затем кузов был частично опустошен», — говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что украинские защитники проходят военную подготовку в рамках операции Interflex и в ней также принимают участие солдаты из Нидерландов.

Местная полиция уже занялась расследованием кражи формы и снаряжения, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Нидерландов готовит еще 6 истребителей F-16, таким образом, общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24.