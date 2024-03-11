Командир взводу у Дніпрі продав майно підрозділу на 400 тисяч гривень

У Дніпрі за розкрадання військового майна судитимуть командира одного із підрозділів військової частини. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт. Командиру одного з підрозділів військової частини інкримінують розкрадання військового майна в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що командир взводу взяв бінокль нічного бачення Archer NVGA-15, який отримав підрозділ, і продав його. Таким чином державі завдано збитків на суму майже 400 тисяч грн., йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, що у Британії вкрали військову форму та спорядження, призначені для ЗСУ.