У середу вранці, 13 березня, в тимчасово захопленої Луганської області внаслідок ракетної атаки на полігон загинули десять російських окупантів. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на джерела.



За даними, три невстановлені ракети вдарили по військовому полігону в районі окупованого села Трехізбенка.





«Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців. Точна кількість загиблих та поранених невідома», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 12 березня військовий літак Іл-76 зазнав аварії під час зльоту в Іванівській області. На борту перебували 16 людей: вісім членів екіпажу та вісім пасажирів. Усі вони загинули.