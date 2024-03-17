У Придністров'ї згорів військовий гелікоптер внаслідок атаки дрона

Згорілий військовий вертоліт у Придністров'ї. Фото: «Перший Придністровський телеканал»

У невизнаному Придністров'ї (Модова) вибухнув і згорів військовий гелікоптер внаслідок атаки дрона-камікадзе. Про це повідомляє «Перший Придністровський телеканал».



Стверджується, що дрон прилетів з боку «Клеверного мосту», який знаходиться на півночі від Тирасполя у 1,5 км від кордону з Україною.



Наголошується, що обійшлося без жертв. «Працюють правоохоронні органи. Порушено кримінальну справу», — зазначив місцевий телеканал.





Дрон, що летить у вертоліт, можна побачити на уповільненій зйомці.

Також відео пожежі внаслідок удару по вертольоту опублікував місцевий телеграм-канал «Придністровець». Уточнюється, що вибух стався о 12:10 за місцевим часом.