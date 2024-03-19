Третья штурмовая за неделю уничтожила более 200 россиян на Авдеевском направлении

За прошедшую неделю, с 11 по 17 марта, военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили более 200 российских оккупантов на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 3-й ОШБ.
«Это сведение потерь противника за неделю работы подразделений Третьей отдельной штурмовой бригады на Авдеевском направлении фронта», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 226 оккупантов уничтожены, еще 391 солдат — ранен.
Также уничтожена российская техника, в частности:
Ранее мы писали, что украинские военнослужащие нанесли удар по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области.