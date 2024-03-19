Третья штурмовая за неделю уничтожила более 200 россиян на Авдеевском направлении

За прошедшую неделю, с 11 по 17 марта, военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили более 200 российских оккупантов на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 3-й ОШБ.



«Это сведение потерь противника за неделю работы подразделений Третьей отдельной штурмовой бригады на Авдеевском направлении фронта», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что 226 оккупантов уничтожены, еще 391 солдат — ранен.



Также уничтожена российская техника, в частности:

танки - 5 ликвидированы, 1 поражены;

автотехника - 5 ликвидировано, 3 поражено;

ББМ - 4 ликвидированы, 1 поражены;

минометы и артсистемы — 2 ликвидированы, 8 поражены.

Ранее мы писали, что украинские военнослужащие нанесли удар по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области.