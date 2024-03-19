Третя штурмова за тиждень знищила понад 200 росіян на Авдіївському напрямі

Минулого тижня, з 11 по 17 березня, військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади знищили понад 200 російських окупантів на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 3-ї ОШБ.
«Це зведення втрат противника за тиждень роботи підрозділів Третьої окремої штурмової бригади на Авдіївському напрямі фронту», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що 226 окупантів знищено, ще 391 солдат — отримав поранення.
Також знищено російську техніку, зокрема:
Раніше ми писали, що українські військовослужбовці завдали удару по командно-спостережному пункту російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області.