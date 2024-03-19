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Третя штурмова за тиждень знищила понад 200 росіян на Авдіївському напрямі

19 березня 2024, 12:29

Третя штурмова за тиждень знищила понад 200 росіян на Авдіївському напрямі

Минулого тижня, з 11 по 17 березня, військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади знищили понад 200 російських окупантів на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 3-ї ОШБ.

«Це зведення втрат противника за тиждень роботи підрозділів Третьої окремої штурмової бригади на Авдіївському напрямі фронту», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що 226 окупантів знищено, ще 391 солдат — отримав поранення.

Також знищено російську техніку, зокрема:

  • танки - 5 ліквідовано, 1 уражено;
  • автотехніка – 5 ліквідовано, 3 уражено;
  • ББМ – 4 ліквідовані, 1 уражені;
  • міномети та артсистеми - 2 ліквідовані, 8 уражені.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці завдали удару по командно-спостережному пункту російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області.

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