Папа Римський знову закликав Україну домовлятися з Росією

Папа Римський знову закликав Україну до переговорів із Росією щодо завершення війни. Фото: Vatican Media

Папа Римський Франциск повторив свій заклик до переговорів з метою припинення бойових дій в Україні та на Близькому Сході. Про це повідомляє Vatican News.

У своїй щотижневій аудієнції у Ватикані понтифік згадав мешканців «мученицької України та Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни».

«Ніколи не забувайте, що війна — це завжди поразка. Ми не можемо рухатись уперед під час війни. Ми маємо докладати всіх зусиль, щоб говорити та вести переговори», — сказав понтифік.

Запрошуючи всіх до молитви з цього приводу, Папа Франциск на завершення дав присутнім своє благословення.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск висловив думку, що Україні варто піти на переговори з Росією.