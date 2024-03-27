«ЛНР» приняла «закон» об отъеме пустующего жилья. Фото: соцсети

Так называемый «Народный совета ЛНР» принял «закон» о выявлении и передаче в «государственную собственность» жилых помещений, «имеющих признаки бесхозяйного имущества» на оккупированной Россией территории Луганской области.



Полное название так называемого документа «Об особенностях выявления, использования и признания права муниципальной собственности муниципальных образований Луганской Народной Республики на жилые помещения, имеющие признаки бесхозяйного имущества, расположенные на территории Луганской Народной Республики».



«Закон регулирует передачу в государственную собственность квартир, которые были оставлены с 2014 года. Квартир, которые не обслуживаются и нежилые. То есть, мы говорим о квартирах тех людей, которые уехали с территории „ЛНР“ и больше не собираются сюда возвращаться», — приводит комментарий «депутата ЛНР» Алексея Белецкого местный пророссийский сайт «ЛИЦ».



Белецкий уточнил, что речь идет не только о жилье в многоквартирных домах, а и об оставленных частных домах.



Длительное отсутствие собственников будет устанавливаться «специальным уполномоченным органом» во взаимодействии с Роскадастром, Росреестром и коммунальными предприятиями на оккупированной Луганщине. Также заявить о существовании пустующего жилья в «уполномоченный орган» местные жители смогут самостоятельно.



Белецкий утверждает, что отбирать пустующую недвижимость их просили сами местные жители, так как «неиспользуемые квартиры доставляют сложности другим жильцам, в частности, из-за возникающих там аварий».



«Этот закон в каждом направлении несет определенный положительный результат. К нему мы очень долго шли. Жители просили, чтобы эти квартиры обратили в пользу государства и давали, например, молодым семьям, которые в них нуждаются. Также если человек приезжает по программам „Земский доктор“ или „Земский учитель“ на территорию того же Кировска, ему нужно ведомственное жилье», — добавил Белецкий.



Он утверждает, что принятый «закон» не противоречит законодательству России и разработан в соответствии с российским федеральным конституционным законом (ФКЗ) «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики».



«В ФКЗ написано, что граждане имеют право зарегистрировать свое жилье до 2028 года. Это предусмотрено переходным периодом. Даже если гражданин не приехал и не зарегистрировал в этот промежуток времени свое имущество и эту квартиру обратили в госсобственность, он имеет право обратиться с заявлением и через суд вернуть свою собственность. Никто не говорит о том, что будут бездумно забирать чьи-то квартиры», — настаивает Белецкий.



Распоряжаться жильем, переданным в «госсобственность», будут администрации оккупированных городов. Дома и квартиры могут быть предоставлены новым жильцам как во временное пользование, так и в постоянное.



Отмечается, что информация о выявлении жилья «с признаками бесхозяйного» будет публиковаться в печатных СМИ для информирования собственника. При этом непонятно, как человек, который уехал за пределы оккупированной территории Луганской области, сможет прочесть эту информацию в газете.



На прошлой неде аналогичный «закон» об отъеме недвижимости принял «Народный совет ДНР».



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасенчик недавно анонсировал «национализацию» пустующего жилья на оккупированной Луганщине.







