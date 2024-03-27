«ЛНР» прийняла «закон» про відібрання порожнього житла. Фото: соцмережі

Так звана «Народна рада ЛНР» ухвалила «закон» про виявлення та передачу у «державну власність» житлових приміщень, які «мають ознаки безхазяйного майна» на окупованій Росією території Луганської області.



Повна назва так званого документа «Про особливості виявлення, використання та визнання права муніципальної власності муніципальних утворень Луганської Народної Республіки на житлові приміщення, що мають ознаки безхазяйного майна, розташовані на території Луганської Народної Республіки».



«Закон регулює передачу у державну власність квартир, які залишили з 2014 року. Квартир, які не обслуговуються та нежитлові. Тобто ми говоримо про квартири тих людей, які поїхали з території „ЛНР“ і більше не збираються сюди повертатися», — наводить коментар «депутата ЛНР» Олексія Білецького місцевий проросійський сайт «ЛІЦ».



Білецький уточнив, що йдеться не лише про житло у багатоквартирних будинках, а й про залишені приватні будинки.



Тривала відсутність власників встановлюватиметься «спеціальним уповноваженим органом» у взаємодії з Роскадастром, Росреєстром та комунальними підприємствами на окупованій Луганщині. Також заявити про існування порожнього житла в «уповноважений орган» місцеві жителі зможуть самостійно.



Білецький стверджує, що відбирати порожню нерухомість їх просили самі місцеві жителі, оскільки «невикористовувані квартири завдають складності іншим мешканцям, зокрема, через виникаючі аварії».



«Цей закон у кожному напрямі має певний позитивний результат. До нього ми дуже довго йшли. Жителі просили, щоб ці квартири звернули на користь держави і давали, наприклад, молодим сім'ям, які їх потребують. Також якщо людина приїжджає за програмами „Земський лікар“ чи „Земський вчитель“ на територію того ж Кіровська, їй потрібне відомче житло», — додав Білецький.



Він стверджує, що ухвалений «закон» не суперечить законодавству Росії та розроблений відповідно до російського федерального конституційного закону (ФКЗ) «Про прийняття до Російської Федерації Луганської Народної Республіки».



«У ФКЗ написано, що громадяни мають право зареєструвати своє житло до 2028 року. Це передбачено перехідним періодом. Навіть якщо громадянин не приїхав і не зареєстрував у цей проміжок часу своє майно та цю квартиру звернули до держвласності, він має право звернутися із заявою та через суд повернути свою власність. Ніхто не говорить про те, що бездумно забиратимуть чиїсь квартири», — наполягає Білецький.



Розпоряджатися житлом, переданим у «держвласність», будуть адміністрації окупованих міст. Будинки та квартири можуть бути надані новим мешканцям як у тимчасове користування, так і у постійне.



Зазначається, що інформація про виявлення житла «з ознаками безхазяйного» публікуватиметься у друкованих ЗМІ для інформування власника. При цьому незрозуміло, як людина, яка виїхала за межі окупованої території Луганської області, зможе прочитати цю інформацію у газеті.



Минулого тижня аналогічний «закон» про відібрання нерухомості ухвалила «Народна рада ДНР».



Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасенчик нещодавно анонсував «націоналізацію» житла, що пустує, на окупованій Луганщині.