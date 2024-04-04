Владимир Путин дистанционно «открыл» в захваченном Мариуполе «филиал» Волгоградской академии МВД. Фото: Интерфакс

Глава Кремля Владимир Путин 3 апреля дистанционно, в режиме видеоконференции, «открыл» филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе. В «заведении» начнут обучать более 400 будущих силовиков для России. Об этом сообщило пророссийское издание «Мариупольские новости».

В этой связи Мариупольский городской совет заявил, что «таким образом, захватчики продолжают свои попытки превратить Мариуполь в военную базу. При этом город русифицируется, так называемых "студентов" будут набирать с пространств России».

В горсовете напомнили, что оккупанты также планируют открыть до конца 2024 года «филиал» Нахимовского военно-морского училища. Там будут ежегодно готовить 560 военных. Здание «филиала» возводят в Приморском районе Мариуполя.