Володимир Путін дистанційно «відкрив» у захопленому Маріуполі «філію» Волгоградської академії МВС. Фото: Інтерфакс

Глава Кремля Володимир Путін 3 квітня дистанційно, у режимі відеоконференції, «відкрив» філію Волгоградської академії МВС у Маріуполі. У «закладі» почнуть навчати понад 400 майбутніх силовиків для Росії. Про це повідомило проросійське видання «Маріупольські новини».

У зв'язку з цим Маріупольська міська рада заявила, що «таким чином, загарбники продовжують свої спроби перетворити Маріуполь на військову базу. При цьому місто русифікується, так званих "студентів" набиратимуть із просторів Росії».

У міськраді нагадали, що окупанти також планують відкрити до кінця 2024 року «філію» Нахімовського військово-морського училища. Там щорічно готуватимуть 560 військових. Будівлю «філії» зводять у Приморському районі Маріуполя.