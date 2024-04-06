Главное за день: Что «ДНР» будет делать с Авдеевкой? Ночной налет на Харьков

Общество



В группировке «ДНР» признали, что в захваченном российской армией городе Авдеевка не осталось уцелевших домов. Весь жилой фонд Авдеевки поврежден. Многие дома разрушены полностью. Так называемый «советник главы ДНР» Ян Гаги в комментарии российским СМИ заявил, что наиболее пострадавшие строения будут снесены. По его словам, специалисты будут решать, какие дома восстанавливаться, а какие — сносить.



Боевые действия



Пять человек погибли и двое ранены в результате обстрелов центральной части Донецкой области.



Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он отметил, что российская армия использует преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах. Используя все это, оккупант не оставляет попытки выйти на административную границу Донецкой области.



Вооруженные силы Украины восстановили позиции возле Старомайорского на юге Донецкой области, сообщает аналитический проект DeepState.



В результате ночного налета дронов по Шевченковскому району Харькова 6 погибших и 11 раненых. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто.



Буденновский район оккупированного Донецка вечером попал под обстрел. Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что, по предварительной информации, пострадали семь человек. В результате удара загорелись автомобиль и частный жилой дом.



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