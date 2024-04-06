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Головне за день: Що «ДНР» робитиме з Авдіївкою? Нічний наліт на Харків

06 квітня 2024, 23:29

Головне за день: Що «ДНР» робитиме з Авдіївкою? Нічний наліт на Харків

Суспільство

В угрупуванні «ДНР» визнали, що в захопленому російською армією місті Авдіївка не залишилося вцілілих будинків. Весь житловий фонд міста пошкоджено. Багато будинків зруйновано повністю. Так званий «радник голови ДНР» Ян Гагі у коментарі російським ЗМІ заявив, що найбільш постраждалі будівлі буде знесено. За його словами, фахівці вирішуватимуть, які будинки відновлюватимуться, а які — зносити.

Бойові дії

 П'ятеро людей загинуло та двоє поранено внаслідок обстрілів центральної частини Донецької області.

Ситуація у районі проведення операції Сил оборони України залишається складною, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що російська армія використовує перевагу в повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах. Використовуючи все це, окупант не залишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької області.

Збройні сили України поновили позиції біля Старомайорського на півдні Донецької області, повідомляє аналітичний проект DeepState.

Внаслідок нічного нальоту дронів по Шевченківському району Харкова 6 загиблих та 11 поранених. Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та авто.

Будьонівський район окупованого Донецька ввечері потрапив під обстріл. Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждали семеро людей. Внаслідок удару спалахнули автомобіль та приватний житловий будинок.

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