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Окупаційна влада заявила про загибель 8 людей під час обстрілу Токмака Запорізької області

13 квітня 2024, 12:20

Окупаційна влада заявила про загибель 8 людей під час обстрілу Токмака Запорізької області

Окупаційна влада заявила про загибель 8 людей під час обстрілу Токмака Запорізької області

В окупаційній адміністрації Запорізької області заявили, що у Токмаку після обстрілу 12 квітня загинуло 8 людей. Серед них дві дитини, – стверджує так званий голова адміністрації Євген Балицький.

Також поранено 18 людей, їх госпіталізували. Рятувальні служби продовжують розбирати завали. Російські окупанти стверджують, що будинки — житлові.

 Вдень 13 квітня рятувальники витягли з-під завалів 5 людей. Троє перебувають у тяжкому стані, – стверджує Балицький.

 У Генштабі на цей час не коментують, чи був удар по Токмаку. 

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