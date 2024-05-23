Зеленский: Мы знаем о планах Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. По итогу общения с военными и разведкой Зеленский сообщил: Кремль пытается оттянуть силы Украины в разных направления, чтобы продвинуться на Донбассе.



«Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать», — сообщил президент по итогу доклада главкома ВСУ Александра Сырского.



Зеленский также сообщил, что на Ставке был заслушан доклад министра обороны Рустема Умерова по обеспечению армии всем необходимым, в частности о графиках поступления оружия «из уже объявленных и ожидаемых пакетов помощи от наших партнеров».



«Онлайн-доклад главы ГПСУ Сергея Дейнеки. Он продолжает работать на местах, в приграничных регионах: Черниговщина, Сумщина, Харьковщина», — отметил президент.



Также Зеленский сообщил о докладах разведок. По его словам, кроме планов на поле боя, Россия хочет сорвать Саммит мира, который в июне состоится в Швейцарии.



«Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время», — указал глава государства.