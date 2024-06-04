В ОВА рассказали, сколько детей погибли на Луганщине после 24 февраля 2022 года

В результате российских обстрелов 22 ребенка из Луганщины погибли. Фото: Артем Лысогор

Российские оккупанты убили 22 ребенка в Луганской области, кроме того, более 40 детей получили ранения с начала полномасштабного вторжения в Украину. Такие данные написал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«22 погибших и 41 раненый ребенок с Луганщины — это данные, которые установила Луганская областная прокуратура, но, к сожалению, они не являются окончательными», — отметил он.





В День памяти детей, которые погибли в результате атак армии РФ, Лысогор присоединился к ежегодной акции «Голоса детей».





«Вместе с Силами обороны области, работниками администрации и общественностью в память о каждом мальчике и девочке, разместили 22 колокольчика на Аллее защитников Луганщины в Днепре. Они — символ тех голосов, которые больше не услышат их родители, которые не прозвучат звонким смехом, не споют и не заговорят. Они навеки затихли», — резюмировал глава региона.



Ранее мы писали, что 257 детей погибли с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области, более 360 — получили ранения.