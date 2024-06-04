В ОВА розповіли, скільки дітей загинули на Луганщині після 24 лютого 2022 року

Внаслідок російських обстрілів 22 дитини з Луганщини загинули. Фото: Артем Лисогір

Російські окупанти вбили 22 дитину на Луганщині, крім того, понад 40 дітей отримали поранення з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Такі дані написав голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«22 загиблих і 41 поранена дитина з Луганщини — це дані, які встановила Луганська обласна прокуратура, але, на жаль, вони не є остаточними», — зазначив він.





У День пам'яті дітей, які загинули внаслідок атак армії РФ, Лисогор приєднався до щорічної акції «Голоси дітей».





«Разом із Силами оборони області, працівниками адміністрації та громадськістю на згадку про кожного хлопчика та дівчинку, розмістили 22 дзвіночки на Алеї захисників Луганщини у Дніпрі. Вони символ тих голосів, які більше не почують їхні батьки, які не пролунають дзвінким сміхом, не заспіватимуть і не заговорять. Вони назавжди затихли», — резюмував глава регіону.



Раніше ми писали, що 257 дітей загинули з початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області, понад 360 отримали поранення.