Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Тисячі обстрілів та знищення хваленої бронетехніки РФ: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Ярі та Красногорівці

04 червня 2024, 18:07

Тисячі обстрілів та знищення хваленої бронетехніки РФ: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Ярі та Красногорівці

У місті Красногорівка Донецької області українські військові контролюють ситуацію, бої на цьому напрямку продовжуються. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За словами Назара Волошина, у місті Часів Яр Донецької області ситуація для ЗСУ залишається стабільною.

«Місто та його околиці під нашим контролем. Ситуація контролюється українськими військами. Минулої доби була велика кількість обстрілів – понад тисячу мінометних та артилерійських на цьому напрямку. Зокрема, на ранок зафіксовано майже 250 обстрілів самого міста. Саме на південну частину міста припадає більшість обстрілів. Ворожа авіація завдала сім авіаударів, скинувши шість КАБів. Минулого тижня місто з різних видів озброєння обстріляли 2292 рази», – сказав він.

Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що на ранок 4 червня зафіксовано два російські штурми в районі Часового Яру.

«Наразі ситуація, скажімо так, стабілізувалася. У переважній більшості ворог там веде штурмові дії із залученням бронетехніки, яку розбивають. Минулої доби на цьому напрямку знищили 80 окупантів, 123 – отримали поранення. Також було знищено хвалену російську бронемашину «Тайфун К», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що російські війська підпалюють Серебрянський ліс, щоб витіснити ЗСУ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Назар Волошин
Місця
Часів Яр Донецька область Красногорівка
Організації
ЗСУ
Інше
Війна Ситуація на фронті обстріли Авіація Артилерія Бронетехніка Авіабомби Штурми Міномети

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:35
В окупованому Маріуполі чоловіку загрожує покарання за те, що він «забрався на монумент і присів навпочіпки»
14:59
В окупованому Севастополі росіяни встановили ЗРК С-300 поряд із житловими будинками
13:37
Україна готується завдати нового удару по Кримському мосту — Bild
11:34
В окупованих Луганську, Донецьку та Маріуполі з'являться відділення російського банку ВТБ
10:58
На Херсонщині викрадені окупантами мирні жителі півроку не виходять на зв'язок із рідними
09:59
Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби, по Дружківці били зі «Смерчів»
23:50
«ДНР»: П'ятьох жінок поранено і одна загинула за добу внаслідок бойових дій
23:47
Головне за день: Солдати РФ знущаються з українських військовополонених. Перший інструктор F-16 в Україні
22:30
В окупованому Луганську з'явилися банкомати двох російських банків
20:03
Жителям окупованого Маріуполя заборонили купатися у водоймах та Азовському морі
17:17
«ДНР» ув'язнила в колонію на довічний термін ще одного українського військовополоненого
16:20
В окупованому Маріуполі троє робітників підірвалися на вибухівці
15:52
Війна в Україні дала «величезну» нагоду США вербувати російських шпигунів — CNN
14:58
Встановлено особу військовослужбовця РФ, який знущався з українських військовополонених
12:40
У Костянтинівці Донецької області пролунав вибух
11:57
В окупованому Донецьку військовослужбовець відкрив стрілянину у дворі житлового будинку: є загиблі та поранені
10:57
Подробиці російського обстрілу бази відпочинку в Харківській області: загинув переселенець із Донеччини
09:58
У Костянтинівці рятувальники знешкодили дві авіабомби, що не розірвалися
08:53
В окупованому Донецьку осколками снаряда поранило жінку
08:02
Жителів окупованого Севастополя змусять платити за сигнали тривоги
усі новини
19:16
Хакери створили фейкову електронну пошту працівників Донецької ОВА. Що відомо
18:38
Чи вимикатимуть світло в Україні 5 червня: в Укренерго зробили заяву
18:07
Тисячі обстрілів та знищення хваленої бронетехніки РФ: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Ярі та Красногорівці
17:39
ВПО зможуть отримати компенсацію за знищене майно: ВР підтримала проєкт закону
17:15
У Слов'янську поховали загиблу журналістку Анастасію Волкову
16:35
В окупованому Маріуполі чоловіку загрожує покарання за те, що він «забрався на монумент і присів навпочіпки»
16:16
В ОВА розповіли, скільки дітей загинули на Луганщині після 24 лютого 2022 року
15:49
Внаслідок атаки на Криворізький район постраждав один цивільний
15:36
ВР ухвалила законопроєкт про англійську мову: кого він стосується
15:27
У Києві, Київській та Донецькій областях застосовують екстрені відключення світла
14:59
В окупованому Севастополі росіяни встановили ЗРК С-300 поряд із житловими будинками
13:37
Україна готується завдати нового удару по Кримському мосту — Bild
13:31
Відомо, скільки дітей загинули від рук окупантів з початку повномасштабної війни на Донеччині
12:58
У компанії Yasno назвали причину тривалих відключень електроенергії
12:37
Шольц не вважає, що удари німецькою зброєю по РФ призведуть до ескалації
11:56
У Міненерго заявили, що ринкова вартість світла має бути 7,5 гривень за кіловат-годину
11:34
В окупованих Луганську, Донецьку та Маріуполі з'являться відділення російського банку ВТБ
10:58
На Херсонщині викрадені окупантами мирні жителі півроку не виходять на зв'язок із рідними
09:59
Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби, по Дружківці били зі «Смерчів»
09:58
ЗСУ знищили понад 1200 російських окупантів та 65 артсистем: Генштаб розповів про втрати армії РФ
усі новини
ВІДЕО
У Дніпрі зранку пролунали вибухи. Фото: Дніпро оперативний/Telegram Росіяни вранці вдарили ракетами по Дніпру, є постраждалі
04 червня, 08:01
Евакуація з Красногорівки. Кадр із відео «Білі янголи» евакуювали з-під обстрілу п`ятьох жителів Красногорівки
03 червня, 16:50
Наслідки удару HIMARS по російській ППО у Бєлгородській області. Фото: «Досьє шпигуна» ЗСУ з HIMARS вдарили по російській ППО в Бєлгородській області: уражені ЗРК С-300/400
03 червня, 13:43
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими. Фото: Новини Донбасу Омбудсмен розповів про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими
03 червня, 07:30
БМП розчавив автомобіль у Макіївці. Фото: соцмережі У Макіївці БМП російських військових розчавила автомобіль
02 червня, 19:29
Наслідки обстрілу у Петровському районі Донецька 1 червня 2024 року. Фото: соцмережі У Донецьку військові РФ стріляють із житлового кварталу. Потім туди б'ють у відповідь
01 червня, 23:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір