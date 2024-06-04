Тисячі обстрілів та знищення хваленої бронетехніки РФ: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Ярі та Красногорівці

У місті Красногорівка Донецької області українські військові контролюють ситуацію, бої на цьому напрямку продовжуються. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За словами Назара Волошина, у місті Часів Яр Донецької області ситуація для ЗСУ залишається стабільною.

«Місто та його околиці під нашим контролем. Ситуація контролюється українськими військами. Минулої доби була велика кількість обстрілів – понад тисячу мінометних та артилерійських на цьому напрямку. Зокрема, на ранок зафіксовано майже 250 обстрілів самого міста. Саме на південну частину міста припадає більшість обстрілів. Ворожа авіація завдала сім авіаударів, скинувши шість КАБів. Минулого тижня місто з різних видів озброєння обстріляли 2292 рази», – сказав він.

Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що на ранок 4 червня зафіксовано два російські штурми в районі Часового Яру.

«Наразі ситуація, скажімо так, стабілізувалася. У переважній більшості ворог там веде штурмові дії із залученням бронетехніки, яку розбивають. Минулої доби на цьому напрямку знищили 80 окупантів, 123 – отримали поранення. Також було знищено хвалену російську бронемашину «Тайфун К», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що російські війська підпалюють Серебрянський ліс, щоб витіснити ЗСУ.