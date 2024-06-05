Українці із подвійним громадянством більше не зможуть виїхати з країни

В Україні скасовано виняток щодо «проживання за кордоном» для виїзду з країни осіб з подвійним громадянством. Тепер українці з подвійним громадянством не зможуть залишати країну і можуть бути мобілізовані до ЗСУ. Про це повідомляє посольство США в Україні.

Зазначається, що ця зміна набула чинності з 1 червня 2024 року. Оскільки українське законодавство не визнає подвійного громадянства, американо-українські громадяни віком від 18 до 60 років можуть втратити можливість виїзду із країни. Їх розглядатимуть виключно як громадян України.

«Українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України і на них поширюються права та обов'язки громадян України», — йдеться у повідомленні.

Раніше особи з подвійним громадянством могли вільно в'їжджати та виїжджати з України, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували його у США.

Американське посольство підкреслило, що не може вплинути на цю ситуацію, і рекомендувало громадянам уважно вивчити інформацію на сайті Держдепартаменту США, де наведено всі необхідні дані для мандрівників із подвійним громадянством.

Зокрема, посольство радить чоловікам віком від 18 до 60 років, які мають два паспорти або претендують на українське громадянство, утриматися від поїздок до України.