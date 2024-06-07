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Ракетна атака на окупований Луганськ: є влучання у військову базу ЗС РФ

07 червня 2024, 16:02

Ракетна атака на окупований Луганськ: є влучання у військову базу ЗС РФ

Наслідки удару по військовій базі ЗС РФ в окупованому Луганську. Фото: соцмережі Наслідки удару по військовій базі ЗС РФ в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

7 червня одне з влучань в окупованому Луганську припало на військову базу. Такого висновку дійшли «Новини Донбасу», проаналізувавши кадри наслідків удару та дані про цю локацію, які зібрали OSINT-дослідники за роки війни.

Удар припав на територію, де до захоплення міста у 2014 році розташовувалася транспортна компанія «Транспеле».

Військова техніка та особовий склад російських військ там перебувають ще з часів АТО/ООС.

Нагадаємо, що 7 червня окупований Луганськ масово атакували ракетами, внаслідок чого, попередньо, є «приліт» на нафтобазу.

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