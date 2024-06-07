Ракетна атака на окупований Луганськ: є влучання у військову базу ЗС РФ

7 червня одне з влучань в окупованому Луганську припало на військову базу. Такого висновку дійшли «Новини Донбасу», проаналізувавши кадри наслідків удару та дані про цю локацію, які зібрали OSINT-дослідники за роки війни.
Удар припав на територію, де до захоплення міста у 2014 році розташовувалася транспортна компанія «Транспеле».
Військова техніка та особовий склад російських військ там перебувають ще з часів АТО/ООС.
Нагадаємо, що 7 червня окупований Луганськ масово атакували ракетами, внаслідок чого, попередньо, є «приліт» на нафтобазу.
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