Окупований Луганськ атакували ракетами: повідомляють про удари по військовій базі та нафтобазі

«Приліт» в окупованому Луганську. Фото: кадр із відео

7 червня відбулася масована ракетна атака на окупований Луганськ. Про це повідомило місцеве проросійське видання «ЛІЦ» із посиланням на так званого прессекретаря голови угруповання «ЛНР» Анни Романової.

За її словами, нібито «випустили не менше 6 ракет, попередньо, ATACMS». Нібито частину ракет збила російська ППО, але є і «прильоти».

Також у місті спостерігаються певні проблеми зі зв'язком від мобільного оператора «МКС».

Так звана міністерка охорони здоров'я «ЛНР» Наталія Пащенко заявила, що нібито внаслідок атаки постраждали 20 людей.

Як повідомили у партизанському русі «Атеш», у Луганську є «приліт» на нафтобазу та масштабна пожежа недалік Гострої Могили.

Оновлено. Внаслідок падіння уламків збитих ракет чи ракет ППО у Луганську є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, зруйнований під'їзд житлового будинку, у багатьох будинках повибивало шибки.

Так званий посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник заявив, що кількість постраждалих збільшилася до 22.

Обновлено. В результате падения обломков сбитых ракет или ракет ПВО в Луганске есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, разрушен подъезд жилого дома, во многих домах повыбивало стекла.

Так называемый посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что количество пострадавших увеличилось до 22 людей.

(Оновлено 14:20). У Луганську один з ударів прийшлося по військовій базі.



Такого висновку дійшли «Новини Донбасу», проаналізувавши кадри наслідків удару і дані про цю локацію, які зібрали OSINT-дослідники за роки війни.



Удару завдавано по території, де до захоплення міста у 2014 році була транспортна компанія «Транспеле».

Військова техніка та особовий склад російських сил там перебувають ще з часів АТО/ООС.

Нагадаємо, що вночі 7 червня дрони атакували військову частину РФ в окупованому Криму, внаслідок чого пошкоджені дві РЛС.