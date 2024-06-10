Главное за день: Часов Яр хотят взять в клещи. Взрывы в Крыму

Общество



Парикмахера из Донецка Валентину Тагирову, которую в прошлом году задержали в России по обвинению в «подготовке к теракту», перевели в карцер на 15 суток из-за того, что она легла на кровать. По данным юристов, Тагирова из-за болезни не выспалась и легла на кровать днем — это и послужило причиной наказания. В обычную камеру она сможет вернуться уже в эту пятницу, 14 июня. Уроженка Донецка на следующий день после начала полномасштабного вторжения выехала в российский город Самару, жила в «пункте временного размещения» и даже успела устроиться на работу.



Большинство российских заключенных, завербованных в частную военную компанию «Вагнер» на войну против Украины, умерли во время боев за Бахмут Донецкой области. Как пишут российская служба BBC и «Медиазона», среди россиян, штурмующих Бахмут, каждый третий «вагнеровец» погиб. Расследователи установили, что «вагнеровцы» завербовали из российских колоний не менее 48 366 человек.



В оккупированном Донецке так называемая «прокуратура ДНР» принудила три муниципальных предприятия заплатить более 23 миллиона рублей задолженности за потребленные услуги ЖКХ. В списке предприятий-должников — стадион «Донбасс Арена». После оккупации Донецка и захвата местной власти группировка «ДНР» лишь частично распоряжается стадионом «Донбасс Арена». До незаконной аннексии Донецка Россией в группировке заявляли, что у нее нет денег на содержание стадиона.



Боевые действия



Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин сообщил, что Часов Яр находится под контролем Сил обороны Украины, а российские войска не переходили канал, который там разделяет линию фронта.



Российская армия в очередной раз атаковала Никополь Днепропетровской области с помощью дрона. Пострадал мужчина, разрушен микроавтобус.



Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитно-ракетному дивизиону С-400 в районе города Джанкой, а также двух зенитно-ракетных дивизионах С-300 возле города Евпатория и поселка Черноморское.



Житель Донецка пострадал из-за сброса боеприпаса с беспилотника на автостанции «Трудовская», которая расположена в Петровском районе.



В районе российского поселка Шебекино Белгородской области поражен военный командный пункт, который был развернут на базе отдыха «Нежеголь» (принадлежит Белгородскому государственному университету). На данный момент, восемь российских офицеров армии считаются пропавшими без вести. По данным СМИ, этот пункт выполнял управление подразделениями, которые принимают участие в наступательной операции на Волчанск Харьковской области.



В Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое участников местной теробороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».



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