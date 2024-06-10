Головне за день: Часів Яр хочуть взяти в кліщі. Вибухи у Криму

Суспільство



Перукарку з Донецька Валентину Тагірову, яку минулого року затримали в Росії за звинуваченням у «підготовці до теракту», перевели до карцеру на 15 діб через те, що вона лягла на ліжко. За даними юристів, Тагірова через хворобу не виспалася і лягла на ліжко вдень — це і спричинило покарання. У звичайну камеру вона зможе повернутися вже цієї п'ятниці, 14 червня. Уродженка Донецька наступного дня після початку повномасштабного вторгнення виїхала до російського міста Самара, жила у «пункті тимчасового розміщення» і навіть встигла влаштуватися на роботу.



Більшість російських ув'язнених, завербованих у приватну військову компанію «Вагнер» на війну проти України, померли під час боїв за Бахмут Донецької області. Як пишуть російська служба ВВС та "Медіазону", серед росіян, які штурмували Бахмут, кожен третій "вагнерівець" загинув. Розслідувачі встановили, що «вагнерівці» завербували з російських колоній щонайменше 48 366 осіб.



В окупованому Донецьку так звана «прокуратура ДНР» змусила три муніципальні підприємства заплатити понад 23 мільйони рублів заборгованості за спожиті послуги ЖКГ. У списку підприємств-боржників стадіон «Донбас Арена». Після окупації Донецька та захоплення місцевої влади угруповання «ДНР» лише частково розпоряджається стадіоном «Донбас Арена». До незаконної анексії Донецька Росією в угрупуванні заявляли, що вона не має грошей на утримання стадіону.



Бойові дії



Спікер оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин повідомив , що Часів Яр перебуває під контролем Сил оборони України, а російські війська не переходили канал, який там поділяє лінію фронту.



Російська армія вкотре атакувала Нікополь Дніпропетровської області дроном. Постраждав чоловік, зруйновано мікроавтобус.



Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітно-ракетному дивізіону С-400 у районі міста Джанкой, а також двох зенітно-ракетних дивізіонах С-300 біля міста Євпаторія та селища Чорноморське.



Донеччанка постраждав через скидання боєприпасу з безпілотника на автостанції «Трудівська», яка розташована в Петрівському районі.



У районі російського селища Шебекіно Білгородської області уражений військовий командний пункт, який було розгорнуто на базі відпочинку «Нежеголь» (належить Білгородському державному університету). Наразі вісім російських офіцерів армії вважаються зниклими безвісти. За даними ЗМІ, цей пункт виконував управління підрозділами, які беруть участь у наступальній операції на Вовчанську Харківської області.



У Шебекіно четверо людей підірвалися на міні, з них троє учасників місцевої тероборони та один співробітник телеканалу "Росія 24".



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