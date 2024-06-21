Обстріли Донецької області: армія РФ вбила п'ятьох мирних жителів

За 20 червня російські війська вбили п'ятьох жителів Донецької області: трьох у Розкішному, одного у Миколаївці та одного у Костянтинівці. Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще 11 людей в області отримали поранення. З них: одна людина була поранена у Максимільянівці, одна у Північному, одна у селі Миколаївка, четверо мирних жителів було поранено у Розкішному, троє у Миколаївці та один у Костянтинівці», — додав він.
Результат обстрілів Донецької області росіянами. Фото: Філашкін
Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становить 2008 людей убитими та 5058 – пораненими.
Нагадаємо, кількість постраждалих у селищі Розкішне Донецької області внаслідок удару касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч» зросла.
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