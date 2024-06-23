Стало відомо, де на фронті просунулися російські війська — DeepState

Військові аналітики українського проєкту DeepState повідомили, що російським військам вдалося просунутися у населених пунктах Харківської та Донецької областей.



«Ворог просунувся південніше Вільшан (Харківщина), біля Новопокровського, Північного та Костянтинівки (Донецька)», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російська армія захопила селище Шуми Донецької області, яке розташоване в Торецькій територіальній громаді. Тепер у росіян є новий план — окупація самого Торецька.