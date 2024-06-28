Из-за боевых действий и оккупации в Святогорске были побиты жилые дома, дороги и коммуникации. После освобождения местные власти бросили все силы на восстановление. Но для проведения сложных ремонтных работ здесь не было техники — коммунальные предприятия со всем имуществом были уничтожены. В рамках сотрудничества с USAID громада получила экскаваторы, поэтому сейчас имеет возможность восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Прежде всего коммунальщики чинят систему водоснабжения, чтобы обеспечить условиями для жизни людей, которые возвращаются в город.



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