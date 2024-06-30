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Освобожденная из плена следователь Марьяна Чечелюк рассказала о своем самочувствии и планах на жизнь

30 июня 2024, 18:04

Освобожденная из плена следователь Марьяна Чечелюк рассказала о своем самочувствии и планах на жизнь

Марьяна Чечелюк рассказала о своем самочувствии. Фото: скрин с видео Марьяна Чечелюк рассказала о своем самочувствии. Фото: скрин с видео

В пятницу, 31 мая, состоялся обмен пленными, в рамках которого Украина вернула из российского плена 75 своих военных и гражданских людей. Среди освобожденных украинцев — следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк, которая более двух лет находилась в российском плену. Недавно девушка рассказала о своем самочувствии, а также поделилась планами на будущее. Соответствующее интервью появилось на официальной странице футбольного клуба «Шахтер».

Сейчас Марьяна проходит реабилитацию в медицинском учреждении, однако ее моральное состояние оставляет желать лучшего.



«Я лечусь, сейчас нахожусь на реабилитации. А по поводу моего морального состояния тоже, знаете, с какой стороны посмотреть. Потому что я здесь, там мой муж, там наши ребята. Я свободна, они в аду. Такое меня очень разрывает со всех сторон», - отметила она.

Бывшая российская пленница имеет в виду своего любимого человека Владислава Андрианова, который является защитником Мариуполя из «Азова». Он все еще находится в плену, а в РФ осужден на 25 лет колонии.



Марьяна призналась, что сейчас для нее на первом месте является восстановление здоровья. Кроме того, девушка в будущем хочет заниматься волонтерской работой.

«Я очень хочу помогать нашей стране в вопросе волонтерства. Мои родители очень активно помогают нашей армии, собирают деньги и посылают все нашим Вооруженным силам Украины.  Я тоже хочу участвовать во всех этих движухах. Я хочу не помогать нашим ребятам, а бороться за свободу наших ребят, которые еще находятся там», — заявила она.

Также девушка вспомнила свою довоенную жизнь, по ее словам, ее страстью был футбол, она играла в команде «Азовочка». При этом, футболисткой или тренером она так и не стала, решила связать свою жизнь с юриспруденцией, так как всегда хотела бороться со справедливостью.

«Мне были предложения, но все же я хотела стать, я стала юристом, следователем. Я всю свою жизнь очень хотела бороться за справедливость, потому что меня это прям горит. И я сделала выбор в сторону образования и стала тем, кем я стала, стала следователем», — вспомнила Чечелюк.

Несмотря на агрессивную войну, Марьяна верит, что Украина сможет одержать победу над российской армией.

«Я хочу сказать, что мы уже победили, потому что эта война очень ужасная. Наша нация, наш народ, мы, украинцы, настолько объединились. И нас не победить», — резюмировала она.

Ранее мы писали, что 31 мая из российского плена удалось вернуть Марьяну Чечелюк — 24-летнюю следовательницу из Мариуполя. Известно, что Марьяну депортировали во время эвакуации из убежищ «Азовстали». Из фильтрационного пункта Марьяну перевезли в СИЗО оккупированного Донецка, два месяца ее держали в одиночной камере. Впоследствии российские военные удерживали полицейскую в Еленовской колонии, тюрьме в Мариуполе и Таганроге.

Марьяна Чечелюк показала в соцсети фото своих ног со следами побоев. Девушка сообщила, что синяки на них оставили россияне, удерживавшие ее в плену. 

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