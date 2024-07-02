Двух уклонистов вместе с сигаретами «зашили» в стенку микроавтобуса. Фото: Госспогранслужба

Житель Закарпатья решил незаконно переправить через границу одновременно сигареты и двух уклонистов. Видео задержание Госспогранслужба опубликовала на своей странице в Facebook.







«Чтобы скрыть все от пограничников, обустроил нишу, в которой и прятал пассажиров. С них взял 30 тысяч долларов, соответственно. Тогда как сигареты - 20 тысяч пачек - разместил под обшивкой грузового отсека. Табак изъяли, в отношении пассажиров составлены админпротоколы. Действия водителя предусматривают уголовную ответственность», — заявили в пресс-службе пограничников.

Двух уклонистов вместе с сигаретами «зашили» в стенку микроавтобуса. Фото: Госспогранслужба

Напомним, в Донецкой области СБУ совместно с полицией задержали организатора незаконной схемы выезда в страны Европы.