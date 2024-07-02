Двох ухилянтів разом з цигарками «зашили» у стінку мікроавтобуса. Фото: Держприкордонслужба

Житель Закарпаття вирішив незаконно переправити через кордон одночасно цигарки та двох ухилянтів. Відео затримання Держприкордонслужба опублікувала на своїй сторінці у Facebook.







«Щоби приховати усе від прикордонників, облаштував нішу, в якій і ховав пасажирів. З них узяв 30 тисяч доларів. Тоді як цигарки, 20 тисяч пачок – розмістив під обшивкою вантажного відсіку. Тютюн вилучили, щодо пасажирів складено адмінпротоколи. Дії водія передбачають кримінальну відповідальність», - заявили у пресслужбі прикордонників.

Двох ухилянтів разом з цигарками «зашили» у стінку мікроавтобуса. Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, на Донеччині СБУ спільно з поліцією затримали організатора незаконної схеми виїзду до країн Європи.