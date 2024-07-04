Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

Такер Карлсон. Фото: FOX News

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон заявив, що нібито отримав дозвіл на інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським. Про це Карлсон повідомив у своєму Twitter-акаунті (X).

За словами Карлсона, такі спроби тривали два роки, і особливо інтенсивно — після лютневого інтерв'ю з главою Кремля Володимиром Путіним.

Натомість Карлсон пояснив ініціативу своєї бесіди з українським президентом потребою дати громадянам США «необхідну інформацію про конфлікт», який впливає на позицію країни на світовій арені.

«Здається, ми отримали інтерв'ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно — після інтерв'ю з Путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі», — написав американський оглядач.

Коли саме з'явиться матеріал, Карлсон не уточнює.

Нагадаємо, 6 лютого під час візиту до РФ Карлсон заявив про плани взяти інтерв'ю у Володимира Путіна. За його словами, це необхідно тому, що «більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому Путін вторгся в Україну і які його цілі зараз».

Вже 9 лютого інтерв'ю потрапило до мережі та, як і очікувалося, у ньому глава Кремля відзначився низкою скандальних заяв та виправдань повномасштабного вторгнення в Україну.