Боевые потери армии РФ за сутки: 1200 солдат, 16 танков и 40 ББМ

Танк ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Общие боевые потери российской армии за сутки ориентировочно составили 1200 человек личного состава, 16 танков, 40 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.



ВСУ также уничтожили одно средство ПВО, один самолет россиян, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн, включая восемь машин специальной техники.



Ранее стало известно, что воины-зенитчики сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области. Напомним, с 30 июня по 7 июля потери российской армии составили около 8290 человек личного состава ранеными и убитыми.