Безпілотники масовано атакували Бєлгородську, Ростовську, Волгоградську та Воронезьку області РФ: є загиблі, виникли пожежі

Внаслідок атаки дронів на нафтобазі у Волгоградській області РФ почалася сильна пожежа. Фото: V1.RU

Чотири російські регіони зазнали масованої атаки дронів сьогодні вночі. Під удар потрапили Бєлгородська, Ростовська, Воронезька та Волгоградська області. Є загиблі. Про це повідомили губернатори регіонів та місцеві ЗМІ.

За інформацією голови Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, за ніч атаки зазнали одразу кілька міст і сіл: Бєлгород, Шебекіне, Нова Таволжанка, Дроновка та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу Бєлгородської області загинули четверо людей та 20-ро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджені 160 квартир, 60 будинків та 140 автомобілів. Є перебої на лінії електропередач.

Також кілька десятків безпілотників атакували і Ростовську область. За словами голови регіону Василя Голубєва, у Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів. Пожежу оперативно ліквідовали.

Крім того, кілька безпілотників атакували місто Ростов-на-Дону у Волгоградській області. За словами місцевих мешканців, за ніч пролунало близько 10 вибухів. Попередньо, дрони вдарили по місцевій нафтобазі та хлібозаводу. На нафтобазі виникла сильна пожежа.

Також безпілотники атакували Воронезьку область. Інформація про наслідки атаки не розголошувалася.

Раніше повідомлялося, що вночі 5 липня БПЛА атакували місто Приморсько-Охтарськ у Краснодарському краї РФ. Звідти запускають «шахеди» по Україні.