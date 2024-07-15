Во вторник график отключений света будет таким же жестким

В Украине во вторник, 16 июля областные энергокомпании применят четыре очереди отключений электроэнергии с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00. В остальное время — одновременно три очереди. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».



Оператор уточнил, что аварийные отключения в Харьковской области отменены, и регион вернулся к графику почасовых отключений.



Как сообщалось, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей или групп. Применение ограничений до трех очередей означает, что электроэнергии одновременно не будет примерно у половины потребителей. Четыре очереди — ограничение одновременно до 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода. Информацию о графиках отключений в каждом регионе следует смотреть на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.