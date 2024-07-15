У вівторок графік відключень світла буде так само жорстким

В Україні у вівторок, 16 липня обласні енергокомпанії застосують чотири черги відключень електроенергії з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00. Решта часу — одночасно три черги. Про це повідомила компанія «Укренерго».



Оператор уточнив, що аварійні відключення на Харківщині скасовано, і регіон повернувся до графіка погодинних відключень.



Як повідомлялося, споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, поділено на шість черг чи груп. Застосування обмежень до трьох черг означає, що електроенергії одночасно не буде приблизно половина споживачів. Чотири черги — обмеження одночасно до 70% споживачів у кожній області протягом певного періоду.



Інформацію про графіки відключень у кожному регіоні слід дивитись на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.