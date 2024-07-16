РФ сбросила на Лиман две авиабомбы и обстреляла Часов Яр: в полиции рассказали детали атак

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: полиция

За минувшие сутки, 15 июля, было зафиксировано 2578 российских ударов по Донецкой области. В частности, оккупанты на Лиман сбросили авиационные бомбы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве отметили, что войска РФ атаковали восемь населенных пунктов: города Лиман, Мирноград, Торецк, Часов Яр, поселок Ильинка, села Бересток, Мариновка, Николаевка.





Кроме того, в результате ударов повреждены 9 гражданских объектов - три жилых дома, магазины, инфраструктурный объект, автомобили.





Ситуация по городам:





На Лиман россияне сбросили две управляемые авиабомбы «КАБ-250» — ранили пять гражданских лиц, повредили частный дом и объекты инфраструктуры.





В Часовом Яру из-за обстрелов травмированы двое мирных жителей. Также в Ильике пострадал один человек и поврежден частный дом.





По окрестностям Мирнограда оккупанты ударили бомбой «УМПБ Д-30СН» — люди не пострадали.



Ранее мы писали, что утром 16 июля российские оккупанты обстреляли город Украинск.