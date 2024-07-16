РФ скинула на Лиман дві авіабомби та обстріляла Часів Яр: у поліції розповіли подробиці атак

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: поліція

Минулої доби, 15 липня, зафіксовано 2 578 російських ударів по Донецькій області. Зокрема, окупанти на Лиман скинули авіаційні бомби. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві зазначили, що війська РФ атакували вісім населених пунктів: міста Лиман, Мирноград, Торецьк, Часів Яр, селище Іллінка, села Бересток, Маринівка, Миколаївка.





Крім того, внаслідок ударів пошкоджені 9 цивільних об'єктів: три житлові будинки, магазини, інфраструктурний об'єкт, автомобілі.





Ситуація по містах.





На Лиман росіяни скинули дві керовані авіабомби КАБ-250 — поранили п'ятьох цивільних, пошкодили приватний будинок та об'єкти інфраструктури.





У Часовому Яру через обстріл дістали поранення два жителя. Також в Ілліці постраждала одна людина та пошкоджений приватний будинок.





По околицях Мирнограда окупанти вдарили бомбою УМПБ Д-30СН — люди не постраждали.



Раніше ми писали, що вранці 16 липня російські окупанти обстріляли місто Українськ.