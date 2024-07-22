На Луганщині провели евакуацію: з двох населених пунктів виїхали троє людей

З прифронтових регіонів Луганської області вдалося вивезти трьох людей. У місцевій адміністрації вкотре закликали громадян евакуюватися до безпечніших регіонів України. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Вчора (21 липня) вдалося евакуювати до Краматорська 63-річного чоловіка з Макіївки. В одному з центральних регіонів країни на нього чекає дружина», — зазначив він.



Крім того, за словами Лисогора, з Невського виїхали 77-річний чоловік та 76-річна жінка, які житимуть на Харківщині. Ним уже знайшли тимчасове житло.



Начальник ОВА додав, що залишатися у цих населених пунктах небезпечно, російські війська щодня атакують Невське, Новолюбівку та Макіївку.



Лише за 21 липня росіяни здійснили на цій ділянці фронту 153 обстріли. Зі ствольної артилерії вдарив по Невському та Макіївці. З реактивної — Невським. Застосував майже сотню безпілотників.



Раніше ми писали, що 21 липня відбулася евакуація місцевих жителів Донецької області до західного регіону України. Серед них — 29 дітей.