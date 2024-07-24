Обстріл Костянтинівської громади: у селі Миколаївка один цивільний травмований

Російські війська минулої доби, 23 липня, атакували Костянтинівську громаду Донецької області. Внаслідок ударів у селі Миколаївка одна цивільна людина поранена, а місто Костянтинівка обстріляне з артилерії. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської МВА.



«О 7:00 відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії по місту Костянтинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки. Внаслідок обстрілу в селі Миколаївці поранено 1 цивільну людину», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що протягом доби російська армія обстріляла низку населених пунктів, зокрема, Миколаївку, Предтечино (влучання по раніше зруйнованих будинках), також під удар потрапили околиці Іванопілля, Білої Гори, Ол.Шультино, Диліївка, Неліпівки, Ступочок, Маркового, Майського, Віролюбівки.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 23 липня обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак троє жителів загинули, поранені 6 людей.