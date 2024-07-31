У селі під Краматорськом потонув чоловік

У селі Олександрівка Краматорського району Донецької області 30 липня чоловіка у річці виявили загиблого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.



«За кілька метрів від берега річки Сухий Торець рятувальники виявили та вилучили тіло потопельника, яке передали співробітникам поліції», — йдеться у повідомленні.



З початку 2024 року 12 людей, серед них двоє дітей, стали жертвами воднлї стихії на Донеччині.



Рятувальники написали правила безпечного проведення часу на пляжах:

плавати лише на обладнаних пляжах;

не залишати дітей без нагляду;

не купатися у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше ми писали, що у Костянтинівці Донецької області вранці 30 липня спалахнула пожежа у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники знайшли тіло чоловіка.