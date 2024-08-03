Покровськ зазнав обстрілу двічі за день — є жертви

Одна людина загинула та двох поранено внаслідок обстрілу Покровська Донецької області вдень 3 серпня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Це вже друга атака на місто за сьогодні. Цього разу росіяни влучили по приватному сектору: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень», — зазначив Філашкін.



Він наголосив, що вся територія Донецької області є небезпечною для життя. Через те, що російські військові б'ють по цивільним об'єктам цілеспрямовано та регулярно, людям краще евакуюватися.

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Раніше окупаційні війська Росії захопили село Веселе в Покровському районі. Також російські військові окупували Тимофіївку на Донеччині.



Зеленський розповів, яке місто для росіян є пріоритетним.