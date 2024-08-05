Мать российского военнослужащего утверждает, что ее сына насильно удерживают в комендатуре в «ЛНР»

Российского военнослужащего Ивана Демидкина насильно удерживают в комендатуре группировки «ЛНР». Фото: ASTRA

Военнослужащего из Кемеровской области РФ насильно удерживают в комендатуре группировки «ЛНР». Об этом российскому изданию ASTRA рассказала мать военного.

Отмечается, что Иван Демидкин подписал контракт с Минобороны РФ в октябре прошлого года из колонии, где отбывал срок за кражу. В мае он получил ранение, а затем и контузию. Его мать Елена утверждает, что его отправили на передовую без заключения медкомиссии и до окончания лечения.

«Этот диагноз в настоящее время даёт о себе знать. У него не восстановилось зрение, всё расплывается, панические атаки при взрывах и стрельбе, но его снова отправили на боевое задание. Соответственно, с таким диагнозом человек воевать не может, он бежит в панике куда глаза глядят, у него начинается дезориентация в пространстве! Его избили, посадили в яму, под дулом автомата заставили стирать наждачной бумагой наколки на коленях. Такое впечатление, что мой сын попал в концлагерь», — рассказала Елена журналистам издания.

Она утверждает, что у ее сына начались проблемы с психикой, а зрение не может восстановиться до сих пор.

«Он говорит, что даже ногтей своих не видит», — говорит Елена.

Кроме того, она рассказывает, что с 26 июня ее сын не выходил на связь. Сначала его сослуживцы сообщили ей, что его отправили в военную тюрьму в Зайцево, но по последней информации с ним все в порядке, а все это время он якобы был на боевом задании без возможности связаться.

«Говорят, что он сейчас в комендатуре в Кременной. Якобы у него села рация и он ушёл с задания без приказа. Сейчас ему вменяют ранний уход с боевого задания, говорят, что отправят в дисбат», — говорит мать военного.

Также, по ее словам, сын не получил выплат за ранения, не получает и обещанной зарплаты — ежемесячно ему на счет приходит только 37 тысяч рублей.

Сейчас Елена обратилась с жалобой в Генпрокуратуру РФ. Ответа на нее пока нет.

Ранее сообщалось, что группировка «ДНР» удерживает раненых военных в подвале в наручниках и кандалах. Затем вместо врачебной комиссии их отправляют на штурмы.