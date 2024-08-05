Мати російського військовослужбовця стверджує, що її сина насильно утримують у комендатурі у «ЛНР»

Російського військовослужбовця Івана Демидкіна силоміць утримують у комендатурі угруповання «ЛНР». Фото: ASTRA

Військовослужбовця з Кемеровської області РФ насильно утримують у комендатурі угруповання «ЛНР». Про це російському виданню ASTRA розповіла матір військового.

Зазначається, що Іван Демидкін підписав контракт із Міноборони РФ у жовтні минулого року з колонії, де відбував термін за крадіжку. У травні він зазнав поранення, а потім контузію. Його мати Олена стверджує, що його відправили на передову без висновку медкомісії та до закінчення лікування.

«Цей діагноз нині дається взнаки. У нього не відновився зір, все розпливається, панічні атаки під час вибухів та стрільби, але його знову відправили на бойове завдання. Відповідно, з таким діагнозом людина воювати не може, вона біжить у паніці куди очі дивляться, у неї починається дезорієнтація у просторі! Його побили, посадили в яму, під дулом автомата змусили прати наждачним папером наколки на колінах. Таке враження, що мій син потрапив до концтабору», — розповіла Олена журналістам видання.

Вона стверджує, що у її сина почалися проблеми з психікою, а зір не може відновитися досі.

«Він каже, що навіть нігтів своїх не бачить», — каже Олена.

Крім того, вона розповідає, що із 26 червня її син не виходив на зв'язок. Спочатку його товариші по службі повідомили їй, що його відправили у військову в'язницю в Зайцеве, але за останньою інформацією з ним усе гаразд, а весь цей час він нібито був на бойовому завданні без можливості зв'язатися.

«Кажуть, що він зараз у комендатурі у Кремінній. Нібито в нього сіла рація і він пішов із завдання без наказу. Зараз його звинувачують у ранньому виході з бойового завдання, кажуть, що відправлять у дисбат», — каже мати військового.

Також, за її словами, син не отримав жодних виплат за поранення, не отримує і обіцяної зарплати — щомісяця йому на рахунок приходить лише 37 тисяч рублів.

Наразі Олена звернулася зі скаргою до Генпрокуратури РФ. Відповіді на неї поки що немає.

Раніше повідомлялося, що угруповання «ДНР» утримує поранених військових у підвалі у наручниках та кайданах. Потім замість лікарської комісії їх відправляють на штурми.