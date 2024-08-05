Россиянам не удалось пересечь канал «Северский Донец — Донбасс» в районе Часов Яра

Фронт в Часов Яре Донецкой области пролегает по линии канала «Северский Донец — Донбасс». На этом участке фронта ежедневно российские оккупанты пытаются пересечь канал, в эфире украинских телеканалов рассказал военный 24-й механизированной бригады Андрей Полухин.



На легкой технике малыми группами российские военные пытаются штурмовать позиции ВСУ у канала, но тщетно.



Эта преграда помогает Вооруженным силам Украины отражать атаки российских оккупантов, а вот армии РФ канал наоборот мешает, рассказал военный.



«Сделать возможной переправу для механизированных бригад — это задание еще сложнее для противника», — сказал Полухин в эфире «Радио Свобода».



Тем временем 225-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что идет на ротацию. Батальон 4 месяца участвовал в защите Часов Яра.



«В следующие несколько недель мы будем восстанавливать силы, обучать новобранцев и готовиться к следующим операциям», — сообщила бригада.